В Ворошиловском районе будут проведены работы по ремонту проезжей части улицы Баррикадной, во время которых будет заменено более 400 метров трамвайных путей. На время работ трамвайный маршрут №3 временно прекратит свою работу.

По данным городской администрации, специалисты МУП «Метроэлектротранс» приступят к работам 11 июля. Сейчас здесь уже снят старый асфальт, установлен бордюрный камень. После того как сотрудники МУП «Метроэлектротранс» заменят трамвайные пути, дорожные службы приступят к асфальтированию всей проезжей части, включая межрельсовое пространство в границах улиц Циолковского и Рабоче-Крестьянской – для обеспечения комфорта автомобилистов и пешеходов асфальтобетонное покрытие будет уложено вровень с рельсами.

В рамках реконструкции трамвайного полотна рабочие задействуют вагон-рельсотранспортер и грузовые вагоны. Специалистам предстоит уложить свыше 1600 погонных метров новых рельсов и порядка 750 шпал.

На время реконструкции трамвайных путей приостановит свою работу трамвайный маршрут № 3 «Обувная фабрика – ул. КИМ». Подвижной состав с этого направления будет переведен на маршрут № 4 «Детский центр – Обувная фабрика». Таким образом, привычный для волгоградцев интервал движения на совмещенном участке пути по маршрутам №№ 3 и 4 — от остановки «Обувная фабрика» до остановки «Ул. им. милиционера Буханцева» — будет сохранен. Жители домов по ул. Пугачевской, КИМ, Циолковского смогут воспользоваться новым вспомогательным маршрутом № 8а. На направлении курсируют 25 микроавтобусов, интервал движения в часы пик – порядка 10 – 15 минут. От конечной на ул. Феодосийской в частном секторе Ворошиловского района микроавтобусы следуют по улицам Просвещения и Огородной до Второй Продольной магистрали, затем по улицам Чигиринской, Кузнецкой, Елецкой, Огарева, Циолковского, КИМ, Пугачевской, Калинина, Нулевой продольной, Краснознаменской, Комсомольской, Новороссийской, Рокоссовского, Хользунова доезжают до конечной «Поселок им. 62-й Армии» в Краснооктябрьском районе.



