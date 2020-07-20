Накануне Дня Металлурга их поздравил генеральный директор предприятия Юрий Моисеев, вручив им благодарственные письма от генерального директора компании Евгения Никитина и часы с символикой акции.

За время проведения акции волонтеры доставили более 20 тонн продуктовых наборов ветеранам предприятия, оказавшимся на самоизоляции. Работники завода объехали все районы города, охватив порядка 800 человек. В продуктовые наборы вошло все самое необходимое: макароны, тушенка, гречка, молоко, масло и многое другое.

— Мы не только помогли бывшим работникам предприятия пережить непростое время, но и стали одной дружной командой, — отметила волонтер предприятия, сотрудница санитарно-промышленной лаборатории ВгАЗа Мария Айрапетян.



