Работы по обновлению покрытия футбольного поля уже стартовали на стадионе «Пищевик» Ворошиловского района. Работы по реконструкции стадиона, которые ведутся в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография», завершатся до конца года.

По информации комитета физической культуры и спорта Волгоградской области, на данный момент рабочие ведут демонтаж старого покрытия. К укладке нового планируется приступить уже в августе. Обновленное спортивное пространство площадью 105×68 метров будет оснащено системой подогрева, это позволит юным футболистам в следующем году проводить здесь тренировки даже в холодное время года. Также на объекте заменят все коммуникации, а прилегающую территорию благоустроят.

Напомним, что полуразрушенный стадион «Пищевик» в Ворошиловском районе был возвращен в государственную собственность решением суда в 2015 году, в 2016-м его восстановили с использованием механизмов государственно-частного партнерства.



