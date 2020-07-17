В Волгограде после паводка возобновились работы по укреплению берегов Волги на правом берегу. Реализация проекта позволит защитить от негативного воздействия вод 14 гектаров прибрежной зоны, а также откроет новые перспективы для комплексного развития территории.

По информации регионального комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, в настоящее время готовность объекта составляет уже более 50%. Подрядчик завершает строительство подпорной стенки из трубошпунта и намыв песка. Следующим этапом станет закрепление конструкции армированным бетоном, щебнем и бутовым камнем, а также оформление откосов. Планируется, что объект будет сдан в эксплуатацию уже в конце 2020 года.

Напомним, что строительство нового участка берегоукрепления Волги в районе жилой застройки улиц имени Маршала Чуйкова и Химической протяженностью 550 метров было начато летом 2019 года в рамках реализации федеральной программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 — 2020 годах». Сооружение призвано не только защитить правый склон Волги от размывов стоковых течений, разрушений берега волнами и льдом – его конструкция предусматривает значительные нагрузки, позволяющие обустроить на нем автомобильную трассу, продлив рокадную дорогу. Таким образом, объект станет продолжением построенного в 2017 году берегоукрепительного сооружения и позволит создать единый инженерный комплекс.



