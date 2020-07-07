Аграрии приступили к сбору урожая на полях Волгоградской области. Для того чтобы уборочная страда проходила без срывов сельхозтоваропроизводители в полном объеме были обеспечены уборочной техникой и запасом ГСМ.

По мнению экспертов, озимые культуры находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. Погодные условия позволяют в установленные агрономические сроки планово приступить к уборке урожая на территории всех муниципальных образований Волгоградской области.

Жатва традиционно началась с озимых зерновых культур, которые уже убраны на площади 50 тысяч гектаров, что составляет 3,1% от общей площади «озимки». Намолочено 140 тысяч тонн пшеницы. При этом урожайность озимых зерновых – 28 центнеров с гектара, что выше среднемноголетних значений, которые составляют 23 ц/га.

А вот за яровые культуры аграриям придется побороться. Жара, установившаяся в регионе, создает риски почвенной засухи и суховея.

Также в Волгоградской области стартовала уборка ранних овощей. Перед регионом стоит задача в течение сезона собрать не менее одного миллиона тонн, при этом на промышленной основе – не менее 75-80% урожая. Кроме того, продолжаются работы по сенокошению и заготовке кормов.



