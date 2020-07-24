Жителям одной из улиц Кировского района будет временно отключена подача газа. Как сообщают в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград», отключение газа связанно с выполнением газораспределительными организациями плановых ремонтных работ на объектах систем газоснабжения и газораспределения. Поставка газа будет приостановлена 5 августа 2020г. с 10:00 до 17:00 будет потребителям, проживающим в Кировском районе Волгограда по следующим адресам:

— п. С.Чекалина, 7, 8, 56-59, 77-86, 79А.

Во избежание несчастных случаев, убедительная просьба не оставлять в указанные часы включенным газоиспользующее оборудование.

Телефоны для справок:

44-04-21, 44-06-80. (абонентский отдел Кировского района),

34-04-34 («Контакт-центр»).



