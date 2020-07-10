На центральной набережной продолжаются работы по реконструкции нижней террасы. На данный момент специалисты уже приступили к монтажу систем уличного освещения. За время работ было установлено 157 уличных светильников, еще порядка 30 светоточек оригинального дизайна в самое ближайшее время украсят подпорные стены на променадной части набережной. Общей сложностью нижнюю террасу набережной будут освещать около двухсот фонарей.

​На втором и третьем ярусах нижней террасы освещать пешеходное пространство в вечернее время будут светодиодные светильники круглой формы. Их отличает устойчивость к ветровым нагрузкам и высокие показатели по освещенности. Все коммуникации проложены под землей. Но подпорных стенах специалисты устанавливают светильники в форме паруса.

Также продолжаются работы по облицовке гранитными плитами новых светодиодных музыкальных фонтанов: работы уже завершены на двух фонтанах из четырех.

В стадии завершения и создание мультимедийной экспозиции, посвященной подвигу сталинградских речников в годы Великой Отечественной войны. Центральным объектом памятника является бронекатер БК-31. Героическое судно помещено под стеклянный купол, что обеспечит особые условия для сохранности экспоната. Площадь вокруг павильона рабочие мостят гранитной плиткой.

После прекращения весеннего паводка на центральной лестнице нижней террасы рабочие приступили к укладке гранитных ступеней на ранее подготовленное основание.

Более 50 процентов от необходимого объема работ выполнено при устройстве пешеходных и велосипедных дорожек. Общая площадь покрытия составит более 38 тысяч квадратных метров.

Строители завершают возведение наружных стен первого этажа центрального сооружения этой части набережной — амфитеатра на 2300 мест. В ближайшее время начнутся и работы по строительству пешеходной эстакады, которая соединит амфитеатр с прогулочной зоной на улице Чуйкова. На завершающем этапе на нижней террасе будут развернуты масштабные работы по озеленению: специалистам предстоит высадить порядка 10 тысяч саженцев декоративных пород деревьев и кустарников, устроить газон.



