Начиная с 18 июля на официальном сайте Волгоградского музея изобразительных искусств имени Ильи Машкова будут размещаться тексты и видеосюжеты, рассказывающие о произведениях, вошедших в выставку «Майский праздник».

Напомним, выставка «Майский праздник», посвящённая 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, проходит в Музее Машкова в двух форматах: виртуально она размещена на музейном сайте и в режиме оффлайн произведения экспонируются в выставочном зале ВМИИ на ул. Чуйкова, 37. И так как пока выставочная площадка закрыта на карантин, искусствоведы Музея Машкова подготовят серию интересных материалов, рассказывающих о представленных на выставке произведениях.

В состав выставки входит 40 работ, и новые сюжеты будут посвящены наиболее ярким и знаковым произведениям экспозиции. В первом видеосюжете речь пойдёт о произведении, давшей название всей выставке, – «Майский праздник» (1972) выдающегося художника советской эпохи Виктора Попкова (1932-1974).

Цикл видеосюжетов проводит куратор экспозиции кандидат исторических наук Елена Огаркова. В центре внимания рассказчика окажутся судьбы художников и повороты истории, трансформации нашей памяти и осознания ценности человеческой жизни.

В следующих видеоматериалах специалист Музея Машкова расскажет о таких шедеврах выставки «Майский праздник», как бронзовая модель памятника «Монумент Свободы» (1955) Евгения Вучетича (1908-1974), произведение «Салют Победы. 1945 год» (1985) Петра Оссовского (1925-2015), «Пост №1» (1972) Надежды Черниковой (1916-2010), «Мамаев курган» (1972) Федора Суханова (1923-2000).