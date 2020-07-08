Волгоградцы могут научиться своими руками создавать старинную русскую обрядовую куклу «Свадебные качели». Мастер-класс по изготовлению куклы подготовили сотрудники Волгоградского музея изобразительных искусств имени Ильи Машкова ко Дню семьи, любви и верности.

По данным пресс-службы музея, виртуальный мастер-класс провела одна из участниц музейного клуба мастеров народной куклы «Крупеничка» Алла Фролова, которая на протяжении многих лет изучает историю и создание старинных русских обрядовых кукол. Немало секретов и разных нюансов существует и при создании «Свадебных качелей».

«В старину эта кукла делалась крестной матерью невесты за несколько дней до свадьбы. При изготовлении «Свадебных качелей» нельзя было думать о плохом – считалось, что дурные мысли переносятся на куклу, а, значит, и на жизнь новой семьи. Кроме того, кукла создавалась без участия иголки – детали крепились друг к другу только благодаря узлам», – рассказала Алла Фролова.

Даже материалы, из которых создавались «Свадебные качели», имели глубоко символическое значение. Так, в изготовлении принимают участие ткани и нитки двух цветов: красный символизировал красоту, силу и возрождение, а белый демонстрировал переход невесты в новый род и начало другой жизни. Для изготовления своими руками старинной обрядовой куклы «Свадебные качели» надо будет приготовить деревянную палочку или щепу из березового дерева, кусок красной хлопчатобумажной ткани, белый фатин, а также белые и красные нитки.

Видео мастер-класса размещено на официальном сайте Музея Машкова, а также в музейных соцсетях.



