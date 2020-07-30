Спецтранспорт был передан лесникам региона в рамках регионального проекта «Сохранение лесов (Волгоградская область)» национального проекта «Экология». С начала текущего года в лесные хозяйства поступило 106 единиц лесопожарной, лесопатрульной техники и оборудования. А на днях ключи от 42 единиц спецтранспорта и оборудования были переданы в лесничества.

На приобретение лесопожарной, лесопатрульной техники и оборудования в 2020 году из федерального бюджета региону выделено 49,7 миллиона рублей. Сэкономленные по итогам проведения торгов средства направлены на приобретение беспилотных летательных аппаратов для мониторинга обстановки и оперативного реагирования на нарушения правил пожарной безопасности в лесах. В ближайшие недели специалисты получат еще два универсальных пожарных модуля и четыре квадрокоптера.

Планируется, что уже в 2021 году уровень обеспеченности новым оборудованием составит около 90%. Это позволит повысить скорость реагирования на лесные пожары и возгорания, снизить ущерб от них.



