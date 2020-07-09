Молодежный фестиваль ParkSeason, проведение которого планировалось в августе 2020 года, переносится на следующий год. По данным РИАЦ, об этом организаторов попросила администрация Волгограда.

«Оргкомитет фестиваля ParkSeason Fest получил официальный запрос от администрации Волгограда о необходимости переноса мероприятия на более поздний срок в связи с нестабильной ситуацией в мире по причине распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и ограничениями Роспотребнадзора России по проведению масштабных культурно-массовых мероприятий», — сообщили организаторы на свой странице в одной из соцсетей.

Новая дата уже согласована с хэдлайнерами фестиваля, выступление которых планируется на главной сцене — «Волгоград Арене». Так, своё участие 29 мая 2021 года уже подтвердили группы «Мумий Тролль», «Сплин», Guano Apes и Bomfunk MC’s. Кроме того, до конца июля будет объявлен еще один хэдлайнер главной сцены. С артистами, выступающими на территории ЦПКиО, еще ведутся переговоры. По возможности будет сохранен полный состав ранее заявленных артистов, а также добавятся новые участники.

Концепция фестиваля сохранится в полном объеме. Посетителям будут доступны три музыкальные сцены, мастер-классы и соревнования на спортивных площадках, зона автограф- и селфисессий известных блогеров, лекторий для паблик-токов со знаменитостями, фудкорт, дизайн-маркет, а также многочисленные партнерские и интерактивные кластеры.

До конца июля билеты будут продаваться по первоначальной стоимости (категория early birds) от 1500 рублей на официальном сайте фестиваля PSfest.ru, а также на сайте билетного оператора Kassir.ru. С 1 августа планируется увеличение стоимости. Все ранее купленные билеты остаются действительными. Кроме того, посетители фестиваля, купившие билеты до 8 июля 2020 года включительно, смогут получить в день мероприятия 29 мая 2021 года в качестве подарка фирменную продукцию с символикой фестиваля от оргкомитета ParkSeason Fest. Это специальный бонус для тех, кто поддержит фестиваль и не сдаст билет из-за переноса на более поздний срок.



