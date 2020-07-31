Начиная с 1 августа Волгоградский областной краеведческий музей открывается для посетителей и возобновляет проведение пешеходных экскурсий по городу. Во время экскурсий можно будет узнать малоизвестные факты из истории развития нашего города.

Как сообщают в пресс-службе музея, туристам предлагают на выбор различные маршруты, каждый из которых по своему интересен.

«Ступени истории» с подъемом на смотровую площадку здания бывшей пожарной каланчи «Первой пожарной части города Царицына». В нашем городе, с нелегкой судьбой, осталось немного архитектурных памятников XIX века. Знаменательное событие последних лет — реставрация и восстановление здания Первой пожарной части Царицына и знаменитой каланчи. Любуясь архитектурой зданий, узнавая историю Царицына, экскурсанты пройдут по улице Успенской (ул. Ленина), перейдут Скорбященскую площадь и подойдут к зданию «Первой пожарной части города Царицына». Поднявшись по винтовой лестнице на смотровую площадку каланчи, гости увидят, как в современность вплелись исторические здания времен Царицына – Сталинграда. Перед ними откроется красивая панорама нашего города. Посетив каланчу, вы сможете сделать красивые фотографии и полюбоваться видами города с высоты птичьего полета. 12+. 250 руб.

«От Собора Александра Невского до памятника Петру I» — Во время экскурсии гости узнают об истории создания Собора Александра Невского, визитах в город Царицын императоров Петра I, Александра II и Александра III. Получат общие сведения об истории крепости Царицын, о наименованиях старых улиц, расположенных на маршруте прохождения экскурсии, об отдельных сохранившихся зданиях, памятниках, об особенностях восстановления города после войны, стиле «сталинский ампир».12+. 250 руб.

«Царицын мужской» — экскурсия проходит по Центральному району г. Волгограда. Начинается маршрут от Волгоградского областного краеведческого музея и заканчивается у здания «Сурских бань». Гости узнают истории пожарной каланчи «I Пожарной части города Царицына», появления Царицынского трамвая, «Жигулевских складов». Экскурсия включает рассказ о мужской части населения Царицына: знаменитых людях, которые вершили судьбы города и вели торговые дела, а также о простых горожанах, царицынских извозчиках и конокрадах. 16+. 250 руб.

«Зацарицынский форштадт» — во время экскурсии гости увидят «жемчужину» Ворошиловского района – здания, построенные купцом А.М. Шлыковым — одним из крупнейших лесопромышленников и домовладельцев Царицына, сохранившийся действующий участок царицынского трамвая и здание II Пожарной части с каланчой, действующее в настоящее время. Услышат о великом пожаре на «Кавказе» и переселении погорельцев на Вор-гору. Экскурсанты узнают о Вознесенской церкви, построенной в 1864 г., и строительстве на старом зацарицынском православном кладбище храма в честь иконы Казанской Божией Матери. 14+. 250 руб.

Запись по телефонам: 8 (8442) 38-84-39, 38-84-37.

Индивидуальные и групповые пешеходные экскурсии проводятся с количеством не более 5 человек и обеспечением дистанции между группами 1,5 – 2 метра.

Наличие гигиенической маски ОБЯЗАТЕЛЬНО.



