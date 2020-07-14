Новая выставка «Тысяча швейных мелочей» откроется в Волгоградском областном краеведческом музее 16 июля. Ознакомиться с экспозицией можно будет в онлайн-формате на сайте музея.

По данным комитета культуры Волгоградской области, в экспозиции представлены швейные машинки знаменитых фирм «Зингер», «Найман», «Анкер», «Кёхнер», «Пфафф», которым уже полтора века. Также можно будет увидеть женскую и мужскую одежду, изящное нижнее белье, редкие ныне ткани: натуральный китайский шелк и знаменитая сарпинка, ножницы известных фирм, игольницы, утюги и утюжки – все эти старинные предметы верой и правдой служили своим царицынским хозяйкам.