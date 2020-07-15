В четверг, 16 июля, «Концессии водоснабжения» проведут работы по замене ветхого участка сети водоснабжения по проспекту Университетский. Магистральный водопровод диаметром 500 миллиметров полностью отработал нормативный срок эксплуатации: за последний год на нем регулярно происходили аварии. Для предотвращения новых инцидентов концессии заменят 25 метров трубы, что обеспечит потребителей надежной и бесперебойной подачей ресурса на следующие 40 лет.

С 09.00 до 21.30 16 июля 2020 г. будет временно приостановлено водоснабжение частного сектора по улицам Балакирева, Боровая, Выборгская, Высотная, Гудовская, Дебальцевская, Докторская, Заповедная, Звездная, Зональная, Изумрудная, Кайсацкая, Китайская, Кондукторская, Крутая, Курганная, Невинномысская, Овражная, Плодородная, Палехская, Радужная, Слесарная, Суворова, Таежная, Шахтинская, Электролесовская, Ямская.

Также будет приостановлено водоснабжение следующих многоквартирных домов:

— ул. 35-й Гвардейской дивизии, дома 1/1, 3/1, 3-5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 38, 40-44

— ул. Алексеевская, 2/1

— ул. Балакирева, 2

— ул. Белгородская, дома 3, 4, 5, 7

— ул. Калининградская, дома 2, 3, 5, 7-26

— ул. Краснопресненская, дома 1, 1а, 2, 2а, 2/2, 3-20, 22, 24, 26, 28, 34

— ул. Крепильная, 130

— ул. Логовская, дома 1, 2, 4, 6

— ул. Петроградская, дома 11, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32

— ул. Стахановская, дома 5, 5а, 7, 9

— ул. Стройдеталь, 13

— пер. Удмуртский, дома 102, 105, 106

— пр. Университетский, дома 34, 36, 38, 40, 45, 49, 57, 61, 63, 65, 67, 69,71

— ул. Ухтомского, дома 2, 2а, 4, 5, 8, 10, 12, 14, 16, 21, 23, 25, 27, 29, 35

— ул. Электролесовская, дома 2, 4а, 3

На время выполнения работ будет организован подвоз воды. С графиком подвоза воды можно ознакомиться на главной странице сайта компании investvoda.ru. Оперативную информацию о перемещениях водовозок и о восстановлении подачи воды можно узнать на сайте компании «Концессии водоснабжения» и по телефону круглосуточного Контакт-центра 99-67-96.

Компания приносит извинения горожанам за временные неудобства и рассчитывает на понимание: кратковременные сложности сегодня – это надежная работа водопровода на долгие годы вперед.



