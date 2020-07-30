В пятницу, 31 июля, «Концессии водоснабжения» проведут работы по подключению обновлённого участка сети по ул. 50 лет ВЛКСМ. Водопровод диаметром 200 миллиметров отработал нормативный срок эксплуатации. Для предотвращения технологических нарушений концессии заменили участок сети протяженностью 500 метров и выполнят его подключение в центральную сеть водоснабжения. Обновленные коммуникации обеспечат более 3 тысяч абонентов Советского района надежной и бесперебойной подачей ресурса.

С 07.30 до 20.30 31 июля 2020 г. будет временно приостановлено водоснабжение нескольких многоквартирных домов:

— ул. 50 лет ВЛКСМ, дома 2, 4

— ул. Автомобилистов, дома 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12а, 14

— ул. Электролесовская, 86

На время выполнения работ будет организован подвоз воды. С графиком подвоза воды можно ознакомиться на главной странице сайта компании investvoda.ru. Оперативную информацию о перемещениях водовозок и о восстановлении подачи воды можно узнать на сайте компании «Концессии водоснабжения» и по телефону круглосуточного Контакт-центра 99-67-96.

Компания приносит извинения горожанам за временные неудобства и рассчитывает на понимание: кратковременные сложности сегодня – это надежная работа водопровода на долгие годы вперед.



