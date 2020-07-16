Ресурсоснабжающая организация завершила работы по монтажу одного из трех участков тепловой сети на ул. Козловской в Ворошиловском районе и провела необходимые контрольно-диагностические мероприятия. В настоящее время специалисты устанавливают железобетонные перекрытия, после чего приступят к восстановлению асфальтобетонного покрытия.





Реконструкция тепломагистрали по ул. Козловской была включена в инвестиционную программу на текущий год по результатам прохождения отопительного периода 2019-2020 годов. Напомним, в декабре 2019 года на теплотрассе по ул. Козловской специалисты ликвидировали несколько порывов, вызванных критическим состоянием трубопроводов. Учитывая степень износа коммуникации, мэрией совместно с ресурсоснабжающей организацией принято решение внести корректировку в инвестпрограмму, включив выполнение работ на данном объекте в приоритетном порядке.

Обновление сети протяженностью порядка 800 метров обеспечивающей теплоснабжение сотен многоквартирных домов и социальные объектов. В настоящее время завершены работы на первом участке, длиной порядка 200 метров, в ближайшее время специалисты приступят к замене двух смежных участков общей протяженностью 546 метров.

В предыдущие годы в ходе реализации инвестпрограммы в Ворошиловском районе было заменено свыше 2,2 километров теплосетей, в том числе на ул. Огарева, Рабоче-Крестьянской, Ким и др.

В текущем году в ходе подготовки к осенне-зимнему сезону компания обновит свыше 9 километров тепловых сетей разного диаметра, приведет в порядок оборудование на 6 котельных и 13 ЦТП в разных районах Волгограда.



