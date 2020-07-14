Гидравлические испытания сети теплоснабжения помогли выявить еще один проблемный участок на сетях: горожане могли наблюдать столб воды в месте порыва. В рамках подготовки системы к новому отопительному сезону специалисты ООО «Концессии теплоснабжения» подают в магистральные трубопроводы воду под избыточным давлением, до 25 процентов превышающим рабочее.

Гидроиспытания, которые проводятся в теплое время года, не создают сложностей с подачей тепла в дома горожан, но позволяют выявить слабые места системы и заблаговременно их устранить, что существенно повышает стабильность и бесперебойность работы системы в осенне-зимний период.

Водяной столб на улице Пархоменко возник в связи с выявлением участка пониженной надежности на надземном трубопроводе, обеспечивающем теплоснабжение жилых домов и социальных объектов в границах улиц Невской, Пархоменко Хиросимы и маршала Рокоссовского. После выявления поврежденного участка подача воды прекращена, специалисты приступают к ремонтным работам. Все работы по проведению гидравлических испытаний сети теплоснабжения в летний период носят плановый характер и не влияют на подачу водоснабжения потребителям. сии теплоснабжения



