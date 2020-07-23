В рамках подготовки к новому отопительному сезону на тепловой сети по ул. Козловской начинаются работы по плановой замене еще одного участка трубопровода протяженностью 200 метров. Сейчас на объекте ведутся земляные работы.





Замене подлежит второй участок изношенной теплотрассы диаметром 500 мм на пересечении ул. Козловской с ул. Академической в Ворошиловском районе. Для нового участка будет использована жидкая теплоизоляция местного производителя. Обновление сети позволит повысить надежность работы системы теплоснабжения, подающей ресурс в сотни многоквартирных домов и социальных объектов.

Ранее компания уже заменила 200 метров теплотрассы на первом участке по ул. Козловская, 3-5. Магистральный трубопровод теплоснабжения был включен в инвестиционную программу на текущий год по результатам прохождения отопительного периода 2019-2020 годов. Напомним, в декабре 2019 года на теплотрассах по ул. Козловской специалисты ликвидировали несколько порывов, вызванных критическим состоянием трубопроводов. Учитывая степень износа коммуникации, мэрией совместно с ресурсоснабжающей организацией было принято решение внести корректировку в инвестпрограмму, включив реконструкцию данных объектов в приоритетном порядке.

Разрешение на производство работ на этом участке было выдано при условии, что «Концессии теплоснабжения» после окончания работ восстановят дорожное полотно. Такой подход с обязательным восстановлением целостности покрытия применяется при производстве земляных работ на всех городских территориях.

В предыдущие годы в ходе реализации инвестпрограммы в Ворошиловском районе было заменено свыше 2,2 километров теплосетей, в том числе на ул. Огарева, Рабоче-Крестьянской, Ким и др.



