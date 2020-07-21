Волгоградская областная детская библиотека предлагает юным читателям совершить невероятное, пусть и виртуальное, путешествие за полярный круг. Путешествие «Айсберг-тур» к самой южной точке нашей планеты будет проходить с 21 по 31 июля.

Как сообщает комитет культуры Волгоградской области, Побывать за полярным кругом всем желающим помогут мультимедийные материалы, размещенные на сайте библиотеки, которые подробно расскажут об истории совершенной 200 лет назад экспедиции. Во время которой русские мореплаватели под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева открыли шестой континент. Все желающие, вслушиваясь в строки научно-популярных и художественных книг, смогут проследить за маршрутом экспедиции и увидеть воочию, какой полный чудес, трудностей и опасностей путь совершили первооткрыватели.

Кроме того, посетители созданного мультимедийного ресурса узнают, как стать путешественником, увидят захватывающие дух красоты ледяных просторов, познакомятся с самыми настоящими антарктическими жителями – героями произведений Андрея Усачева, Алексея Лаптева, Виктора Голявкина. А самые смелые участники виртуального экскурса даже смогут завести дома пингвина!

Отметим, что виртуальное летнее путешествие «Айсберг-тур» проводится Волгоградской областной детской библиотекой уже в четвертый раз с целью привлечения внимания к 200-летию открытия последнего материка Земли – Антарктиды, а также популяризации среди детей и подростков выдающегося научного вклада отечественных исследователей в данном регионе.



