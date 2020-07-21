Рабочие приступили к укладке финишного слоя асфальтобетонного покрытия на проезжей части по улице 2-я Караванная в Красноармейском районе. Из-за того, что дорога не широкая, движение транспорта на время ремонта по ней будет ограничено.

По данным городской администрации, ремонтные работы тут стартовали в июле с удаления старого асфальтового покрытия и замены более 600 метров бордюрного камня. Тогда же рабочие привели в порядок все колодцы инженерных сетей. В настоящее время бригады МУП «ДСЭР Советского района» Волгограда завершили укрепление дорожного основания щебнем, провели укладку выравнивающего слоя асфальтобетона, сформировав небольшой уклон полотна в сторону обочин, что создает условия для качественного водоотведения с проезжей части. Для этого было использовано свыше 720 тонн асфальтобетонных смесей.

Основной объем работы по укладке второго, финишного слоя асфальтобетона специалисты муниципального предприятия выполняют в ночное время, чтобы минимизировать неудобства для водителей. Для обеспечения безопасности на участке выставлены соответствующие дорожные знаки, а также установлена световая сигнализация. В период выполнения укладки полотна 21, 22 и 23 июля с 20:00 до 07:00 следующего дня движение транспортных средств на улице 2-я Караванная в границах от ул. Николаевской до ул. Вилянской будет ограничено. Объезд транспортных средств будет осуществляться по автомобильным дорогам ул. Вилянской, Дж. Лондона, Удмуртской, Бахтурова, Фадеева, пр. Столетова. В дневное время проезд будет разрешен без ограничений.



