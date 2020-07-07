Теперь из Волгограда можно долететь прямым рейсом в Симферополь. Регулярные рейсы по маршруту «Волгоград – Симферополь» были открыты с начала июля 2020 года авиакомпанией Nordwind.

По данным пресс-службы ПАО «Международный аэропорт Волгоград», рейс будет выполняться два раза в неделю, по средам и субботам, на комфортабельном Boeing-737.

Ознакомиться с актуальным расписанием и забронировать билет можно на официальном сайте перевозчика nordwindairlines.ru

«В связи с возрастанием спроса на перелёты внутри страны, авиакомпания Nordwind предлагает путешественникам возможность воспользоваться прямыми регулярными рейсами из Волгограда в солнечный Симферополь. Благодаря регулярно расширяющейся маршрутной сети наши пассажиры могут выбирать различные направления для запланированных путешествий. Мы, в свою очередь, обеспечим комфортный и безопасный перелёт», — поделился комментарием Коммерческий Директор авиакомпании Nordwind Антон Маттис.



