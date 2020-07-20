Для того чтобы возобновить работу игровых комнат организации (индивидуальные предприниматели), осуществляющие организованное проведение временного досуга детей в помещениях или специально выделенных местах (игровых комнатах), устроенных в торговых, культурно-досуговых центрах и иных объектах нежилого назначения в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, должны выполнить особые требования — СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30.06.2020 года.

По данным РИАЦ, организация или индивидуальный предприниматель не позднее чем за 1 рабочий день до открытия должен уведомить Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области о планируемых сроках открытия игровой комнаты и обеспечить:

— проведение генеральной уборки непосредственно перед началом работы и в дальнейшем не реже 1 раза в неделю с применением моющих и дезинфицирующих средств эффективных в отношении вирусов в соответствии с инструкцией по их применению;

— ежедневную влажную уборку игровой комнаты с применением моющих и дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей;

— ежедневную обработку оборудования и игрушек с применением моющих и дезинфицирующих средств эффективных в отношении вирусов в соответствии с инструкцией по их применению;

— применение антисептиков для гигиенической обработки рук и постоянное их наличие: при входе в игровую комнату, при входе в туалетную комнату;

— постоянное наличие мыла в санитарных узлах и туалетных комнатах;

— регулярное обеззараживание воздуха с использованием приборов для обеззараживания воздуха, проветривания помещения;

— работу обслуживающего персонала с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами) со сменой одноразовых масок не реже 1 раза в 3 часа, фильтров — в соответствии с инструкцией по их применению;

— питьевой режим с применением одноразовой посуды; проведение обработки кулеров и дозаторов;

— организацию игровой деятельности с детьми в пределах игровой комнаты или в пределах выделенного специально для этих целей места;

— термометрию лиц, входящих в игровую комнату (с температурой тела 37,10 С и выше, а также с признаками инфекционных заболеваний в игровую комнату не допускать).

В условиях распространения COVID-19 настоящие санитарные правила применяются в дополнение к обязательным требованиям, установленными государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. Это значит, что в соответствии с СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» обслуживающий персонал игровой комнаты должен проходить предварительные при поступлении на работу и периодические профилактические медицинские осмотры в установленном порядке, иметь профилактические прививки в соответствии с национальным календарем профилактических прививок. Данные о прохождении медицинских осмотров подлежат внесению в личные медицинские книжки.



