В Волгограде возвращаются к обычному режиму работы электрички, которые были выведены из графика в апреле 2020 года. Курсирование пригородных поездов возобновляется в соответствии с решением Комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области.

По данным пресс-службы ОАО «РЖД», начиная со 2 июля, в ежедневном режиме начали курсировать городские электрички сообщением Шпалопропитка – Аэропорт и обратно, пригородные поезда Волгоград-1 – Донская и обратно, Волгоград-1 – Качалино и обратно.

С 3 июля по рабочим дням назначен пригородный поезд № 6302 Шпалопропитка – Тракторная Пассажирская:

-№ 6302 Шпалопропитка – Тракторная Пассажирская отправлением по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и пятницам со ст. Шпалопропитка в 5:10, прибытием на ст. Тракторная Пассажирская в 6:31.

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Подробную информацию об актуальном расписании пригородных поездов и правилах перевозок пассажиров в Волгоградской области можно узнать на информационных стендах билетных касс, через мобильные приложения «РЖД Пассажирам» и «Пригород», а также на сайте компании АО «Волгоградтранспригород»: www.volgogradtransprigorod.ru



