Всех желающих приглашают принять участие в исторической онлайн викторине, посвященной 407-летию со дня основания российской правящей династии Романовых. Интернет-викторину «Династия Романовых в фрагментах и вопросах» запустила Волгоградская областная библиотека имени Максима Горького.

В сопровождение к викторине сотрудники библиотеки подготовили видеоролик «Династия Романовых в фрагментах», который познакомит всех посетителей сайта с историей каждого правителя из династии Романовых и поможет при ответе на вопросы данной викторины.

Справки по электронной почте: [email protected] (Региональный центр информационных ресурсов Президентской библиотеки).