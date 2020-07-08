Продолжается подготовка к новому отопительному сезону 2020-2021 гг. Сотрудниками «Концессий теплоснабжения» проведены гидравлические испытания более 78% сетей, по результатам которых выполнена замена 12,7 км тепловых сетей.

Испытания на прочность прошло уже 627 км тепловых сетей, что составляет 78% от общей протяженности трубопроводов. По результатам гидравлических испытаний было обновлено 12,7 км изношенных теплопроводов и устранено свыше четырехсот дефектов и повреждений на сетях.

В постоянном режиме проводится восстановление теплоизоляции труб теплоснабжения. На сегодняшний день тепловая изоляция восстановлена на 9,5 км трубопроводов различного диаметра. До конца года запланировано восстановление еще 4,1 км изоляционного покрытия.

Одновременно с гидроиспытаниями проводится профилактика оборудования в котельных и центральных тепловых пунктах. Ведутся ремонты поверхностей нагрева и коллекторов котлов, ревизия насосов, задвижек, горелок, чистка теплообменников и деаэраторов, замена и поверка контрольно-измерительных приборов, систем автоматики. К началу ОЗП уже подготовлено 16 котельных, 42 тепловых пункта и 5 насосных станций.

В ходе работ выполнена промывка и опрессовка сетей в 2498 многоквартирных домах и 410 социальных объектах, что составляет, соответственно, 50% и 58% от общего количества объектов.

Ремонт трубопроводов возможен только после сброса воды, поэтому на время профилактических работ горячее водоснабжение абонентов приостанавливается. При наличии технической возможности, специалисты переключают потребителей на другие источники, что позволяет части абонентов избежать перерывов в подаче горячей воды.

Ознакомиться с графиком отключений ГВС в многоквартирных домах можно на сайте ООО «Концессии теплоснабжения» (www.teplovolgograd.ru) в разделе «Потребителям — График отключения горячей воды».

«Концессии теплоснабжения» продолжают работать в штатном режиме, чтобы обеспечить готовность теплового хозяйства к холодам.



