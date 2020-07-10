В Красноармейском районе ещё три многоквартирных дома будут снесены. Такое решение вынесла Межведомственная комиссия Красноармейского района Волгограда, которой был рассмотрен пакет документов, представленных государственной жилищной инспекцией региона. По итогам жилые здания №№ 50 и 52 по улице Сулеймана Стальского и №56 по улице Панферова не подлежат капитальному ремонту и пойдут под снос.

По данным РИАЦ со ссылкой на Госжилнадзор, подрядная организация в рамках региональной программы капитального ремонта, осуществляла подготовку проектно-сметной документации трёх зданий. В ходе инженерных изысканий специалисты пришли к однозначному выводу о непригодности несущих конструкций многоэтажек к восстановлению.

Экспертное заключение было вынесено на рассмотрение районной межведомственной комиссии, где чиновники согласились с выводами исследования, и официально признали дома аварийными и подлежащими сносу.

В ближайшее время жителей многоэтажек внесут в очередь на расселение.



