После проведения исследований инспекция Госжилнадзора вынесла вердикт о сносе ещё четырех аварийных домов в Красноармейском районе. Согласно исследованиям дома не подлежат капитальному ремонту и должны пойти под снос.

В рамках реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области» инженерные изыскания были проведены на ряде многоквартирных домов Волгограда.

По результатам инженерных изысканий выявлено, что в отношении многоквартирных домов, расположенных по адресам: Волгоград, ул. 2-я Караванная д. №№ 1, 2, 4, 7 проведение капитального ремонта нецелесообразно.



