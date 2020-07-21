Волгу продолжают наполнять ценными породами рыб. Так, на днях в реку было выпущено еще 126 тысяч мальков стерляди для искусственного воспроизводства водных биоресурсов региона. Рыба была выпущена в рамках акции по сохранению Волго-Ахтубинской поймы, включенных в региональный проект «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология».

По данным комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, мальки были выращены в Тепловском рыбопитомнике Саратовской области, а в Волгоград их доставили в специальных изотермических контейнерах. Вес каждой особи составляет от двух до четырех граммов. Мальки уже адаптированы к естественным условиям обитания и готовы к жизни в большом водоеме.

Отметим, что это уже не первая акция по зарыблению водоемов, проведенная в 2020-м году. На прошлой неделе аналогичные компенсационные мероприятия были проведены в рамках контракта на строительство берегоукрепительного сооружения на правом берегу Волги в Волгограде — в реку выпущено 100 тысяч мальков стерляди.

Кроме того, воспроизводством ценных пород занимаются рыбоводческие хозяйства региона — более 130 тысяч мальков осетра и стерляди на днях отправили в «большое плавание» сотрудники Нижневолжского филиала ФГБУ «Главрыбвод».



