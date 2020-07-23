Россия – страна, располагающая просто колоссальными лесными территориями. Именно они являются одним из главных богатств государства, и поэтому требуют к себе бережного и разумного отношения. Самый простой путь его реализации – экологическая деревообработка. Первопроходцем в этом направлении стал австрийский завод Кроношпан в Электрогорске, специализирующийся на производства ДСП.

Деревообработка и экология – как они связаны

Деревообработка – отрасль, совершенно безопасная с экологической точки зрения. Но это только в том случае, если предприятие в процессе работы придерживается всех отраслевых норм и стандартов. По такому принципу ведет свою деятельность завод Кроношап.

Изготовление ДСП выгодно и полезно для лесных насаждений уже только потому, что для него может использоваться любая древесина. На своих производственных линиях завод часто применяет породы самого низкого качества. За счет чего предприятие выступает:

своеобразным «санитаром леса»;

гарантом стабильности экологической ситуации в регионе.

На заводе древесное сырье превращается в мелкие опилки, которые высушиваются под воздействием горячего воздуха. Влага из него в виде пара удаляется через стометровую трубу, имеющую специальные фильтры для очистки. Установив ее, завод Кроношпан Электрогорск надежно защитил от любых потенциально опасных выбросов в окружающую среду. Вода, образующаяся в ходе производства, также удаляется в соответствии с регламентом – в централизованный канализационный коллектор.

Контроль экологической безопасности – специфика внедрения

Деревообработка и экологическая безопасность – понятия, которые легко сочетаются в современных реалиях. Ознакомившись с материалами на новостном сайте https://vmo24.ru/news/elektrogorsk, это сможет понять любой из руководителей производственного предприятия. Главное условие для достижения подобного баланса – техническая модернизация объекта и самое пристальное внимание к окружающей среде. Специалистами завода Кроношап, несмотря на современное оснащение, ежедневно проводится контроль всех производственных показателей, способных оказать негативное влияние на экологию региона. Любое отклонение – повод для коррекции всего производственного цикла ДСП даже в ущерб собственной выгоде. Только такой подход может гарантировать, что в ближайшие годы не только деревообработка, но и другие отрасли производства в России будут развиваться с оглядкой на окружающую среду.



