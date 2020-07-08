Из-за ремонтных работ временно изменился график движения троллейбусов. Проводимые работы, которые будут проходить в основном в ночное время, требуют отключения контактной троллейбусной сети.

По данным РИАЦ, в дневные часы троллейбусы по маршрутам №9 «Спартановка – Пл. Куйбышева» и №15А «Больничный комплекс – Пл. Куйбышева» будут двигаться в обычном режиме. По вечерам после 21.30 электротранспорт станет разворачиваться на остановке «Детский центр». В этот период пассажиры, имеющие проездные билеты на троллейбус, смогут бесплатно воспользоваться линией скоростного трамвая.

На Астраханском мосту по-прежнему действует частичное сужение проезжей части от ул. Калинина до ул. Краснознаменской. Движение автотранспорта организовано с разделением направлений при помощи водоналивных баков, для информирования водителей и пешеходов установлены соответствующие дорожные знаки и дополнительная световая сигнализация.

Дорожные службы призывают волгоградцев проявлять осторожность при движении, соблюдать правила дорожного движения и не создавать препятствий работе спецтехники.



