В регионе вводится ограничение для движения тяжеловесного грузового автомобильного транспорта и транзитного грузового транспорта.

Согласно распоряжению департамента городского хозяйства Администрации Волгограда от 30.03.2018 № 124-р «Об ограничении движения грузового транзитного автомобильного транспорта на территории Волгограда», на территории г. Волгограда введено ограничение грузового транзитного автомобильного транспорта. В этих целях издано распоряжение департамента городского хозяйства Администрации Волгограда от 19.06.2020 № 200-р «О внесении изменений в проект организации дорожного движения на автомобильных дорогах Волгограда», установлены дорожные знаки 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено».

По данным комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, в целях сохранности автомобильных дорог г. Волгограда производится отвод грузовых транспортных средств. Двумя экипажами дорожно-патрульной службы ведется перераспределение транспортных потоков в районе пересечения 3-й Продольной магистрали с ул. Неждановой в сторону автомобильной дороги федерального значения А-260 «Волгоград — Каменск-Шахтинский — граница с Украиной». На 15-м километре исключен заезд грузовых транзитных транспортных средств в сторону ул. Казахская. Объезд тяжеловесного грузового транспорта и транзитного грузового транспорта в сторону Астраханской области, Республики Калмыкия, Ставропольского края осуществляется по автомобильной дороге «Червленое — Калач-на-Дону».

На территории Волгоградской области действует постановление Администрации Волгоградской области от 25.02.2020 № 86-п «О временном ограничении движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения Волгоградской области в летний период 2020 года», согласно которому движение тяжеловесных транспортных средств по автомобильным дорогам с асфальтобетонным покрытием при значениях дневной температуры воздуха свыше 32ºС запрещено в период с 10:00 до 22:00.



