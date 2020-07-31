В районные больницы были переданы два передвижных маммографа на базе автомобилей «Камаз», которые приступят в работе в Урюпинском и Михайловском районах. Медоборудование предназначено для внестационарного рентгенологического обследования женщин, проживающих в отдаленных населенных пунктах, — аппараты позволят на ранних стадиях обнаружить рак и другие заболевания молочной железы.

Как сообщают в комитете здравоохранения Волгоградской области, медицинский модуль установлен на низкорамном шасси — такая модификация предусмотрена для удобства его посещения, особенно для граждан старшего поколения. В автомобиле-маммографе также предусмотрен навесной мосток для соединения с автофлюорографом. В этом случае пациенткам, чтобы пройти комплексное обследование и перейти из одной машины в другую, не придется спускаться на землю. Передвижной маммографический комплекс оснащен рабочими местами для врача и рентген-лаборанта. Здесь созданы комфортные условия и для пациентов, и для медиков, в том числе установлен кондиционер.

Передвижные лаборатории будут обслуживать женскую часть населения не только Урюпинского и Михайловского, но и других северных районов области — машины готовы ехать в самые отдаленные населенные пункты. Соответствующие заявки уже начали поступать от главных врачей медицинских учреждений.



