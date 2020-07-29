Для торговли арбузами и дынями в Волгограде будет открыто 50 официальных бахчевых развалов, которые включены в официальный реестр торговых объектов. Места предоставляются предпринимателям на основании аукционов. Те, кто уже заключили договор с администрацией, приступили к обустройству торговых точек.

По данным РИАЦ, все официально утвержденные места находятся в схеме размещения нестационарных торговых объектов и отвечают действующим нормативам. Все площадки имеют неoбходимую разрешительную документацию. Это позволяет надзорным органам осуществлять необходимый контроль.

Продавцам необходимо иметь при себе: документы, подтверждающие качество и безопасность продукции, разрешительную документацию на торговлю, медицинская книжка с данными о прохождении медосмотров и гигиенической аттестации. На вывеске должен быть указан юридический адрес предприятия и его наименование. Из соображений санитарно-эпидемиологической безопасности плоды необходимо складывать на специальные приспособления, арбузы и дыни нельзя надрезать, иначе внутрь плода может попасть патогенная микрофлора. Сами бахчевые развалы и прилегающая к ним территория должны содержаться в чистоте.

Официально утвержденные площадки есть всех районах города. В Тракторозаводском районе они находятся у дома №3 по улице Тракторостроителей, у дома №7 по улице им. Костюченко, у дома №23 по улице им. Менжинского, у дома №17 по улице им. академика Бардина, у дома №13 по улице им. Кропоткина и напротив жилого дома № 9 по улице 95-ой Гвардейской дивизии.

В Дзержинском районе разрешено продавать арбузы и дыни у дома №13 по улице им. К.Либкнехта, напротив дома N 9 по улице им. И.В. Морозова. На улице им. Полины Осипенко предусмотрены три официальные точки: у дома №42, вблизи места пересечения с улицей Жирновской (на территории у сельскохозяйственной ярмарки) и вблизи места пересечения с улицей Ангарской (у дома №92 по ул. Ангарской).

На территории Краснооктябрьского района места реализации арбузов и дынь, сразу две точки размещаются на улице им. Менделеева, рядом со строением №100, по одной у дома №30 по улице Богунской, у дома №16 по улице Библиотечной, у домов № 122 и №68 по улице им. маршала Еременко, напротив жилого дома № 29 по улице 39-й Гвардейской дивизии и у дома №43 по улице им. Германа Титова.

В Центральном районе официальные точки находятся на улице Новороссийской у домов №28 и №77, на улице Ткачева — у дома №5 и между домами №9 и №11, напротив дома №20 по улице Двинской и на улице им. Пархоменко, у дома №51.

В Ворошиловском районе места для реализации бахчевых определены у дома №12 по улице Циолковского, у дома №52 по улице им. милиционера Буханцева, у домов №26 и 69 по улице Кузнецкой.

В Советском районе бахчевые культуры разрешено продавать возле дома №4 по улице Ивановского, дома №5 по улице Авиаторской, напротив дома №4 по улице им. Малиновского, на пересечении улиц Туркменской и им. Тулака, на улице Славской напротив дома №10, на улице Туркменской напротив дома №19, в поселке Горьковский напротив дома №178 по улице Волгоградской.

В Красноармейском районе торговля бахчевыми официально разрешена у дома №18 по улице Пятиморской, у дома №13 по улице 2-ой Штурманской, у дома №49г по проспекту им. Героев Сталинграда и возле дома №50 по проспекту им. Столетова.

В Кировском районе утверждены три официальные точки продаж арбузов и дынь на пересечении переулка Краснодонского и улицы Тополевой, напротив дома №31 по улице им. генерала Шумилова, у здания №4 по улице Колосовой, вблизи пересечения улиц им. Саши Чекалина и им. Шаблиевской, напротив жилого дома №92 по улице им. Кирова, на улице 64-й Армии, напротив жилых домов №79 и №127А и вблизи дома № 87.

Приобрести арбузы и дыни, отвечающие всем требованиям безопасности, волгоградцы также могут на семи городских рынках и порядка 20 сельскохозяйственных ярмарках. Торговые места на них в первую очередь предназначаются для местных фермеров.



