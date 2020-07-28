Для проведения занятий по международным стандартам создадут в Волгоградской области создадут 24 современные мастерские уже к началу учебного года. Сейчас завершаются работы по подготовке аудиторий в Михайловском профессионально-педагогическом колледже. Обустройство образовательных пространств ведется в рамках нацпроекта «Образование».

Как сообщают в комитете образования, науки и молодежной политики Волгоградской области, в рамках направления «Социальная сфера» на базе колледжа откроются мастерские по компетенциям: «Физическая культура, спорт и фитнес», «Преподавание в младших классах», «Дошкольное воспитание», «Коррекционная педагогика в начальном образовании». Ремонтные работы проходят в шести аудиториях, в трех помещениях уже завершена внутренняя отделка, специалисты приступили к установке оборудования.

В учреждение уже доставлены мобильный цифровой планетарий, интерактивная песочница, интерактивные доски, документ-камеры, фото- и видеоаппаратура, силовой тренажер, мебель и спортивный инвентарь. Также ожидается поставка компьютерной и периферийной техники, лабораторного комплекса, робототехники. В настоящее время преподаватели колледжа разрабатывают образовательные программы для слушателей разных возрастов и разных уровней подготовки.

Отметим, мастерские создаются в соответствии с требованиями международных стандартов некоммерческой ассоциации WorldSkills. Их оснащение позволит не только значительно повысить уровень подготовки выпускников колледжа по специальностям «Образование и педагогические науки» и «Физическая культура и спорт», но и расширить спектр программ профессионального обучения, переподготовки и повышения квалификации. У студентов появится возможность сдавать демонстрационные экзамены и готовиться к чемпионатам профессионального мастерства Worldskills на базе своего учебного заведения.

Напомним, в прошлом году в Волгоградской области было создано 35 таких площадок; в сентябре 2020-го откроются еще 24. В итоге в новом учебном году студенты и преподаватели будут использовать потенциал 59 современных образовательных пространств.



