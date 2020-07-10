Желающих приглашают присоединиться к онлайн-акции «Семья – единство помыслов и дел», которую проводит Волгоградская областная детская библиотека. С 8 по 15 июля участники смогут записать видеорассказы о своих дружных семьях, поделиться семейными традициями и достижениями.

По данным комитета культуры Волгоградской области, сотрудники библиотеки уже подготовили и представили на сайте учреждения материалы, посвящённые Дню семьи, любви и верности, который также называется Днём памяти святых Петра и Февронии. Из познавательных видеороликов дети узнают об истории возникновения праздника, о связанных с ним традициях, познакомятся с книжными источниками о роли семьи в жизни человека.



