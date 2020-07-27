На своих интернет-площадках Волгоградская областная детская библиотека запустила проект, в рамках которого каждый желающий может совершить виртуальное военно-морское путешествие. Онлайн-путешествие «По морям, по волнам», приуроченное ко Дню Военно-морского флота, будет проводиться с 24 по 31 июля.

Мультимедийный ресурс на сайте библиотеки поведает о славных традициях русских моряков, чей упорный труд на благо Отечества запечатлен на страницах многочисленных произведений. Именно эти произведения легли в основу подготовленных библиотекарями видеобесед и обзоров о сильных духом, смелых, мужественных и непобедимых людях – военных моряках.

Библиотекари познакомят онлайн-путешественников с наиболее значимыми событиями в истории российского флота, представят неизвестные факты и ключевые детали, расскажут, почему Военно-морской флот называют «щитом» нашей страны, гарантией безопасности и национальных интересов.

Просмотрев электронные страницы ресурса, который в период с 24 до 31 июля будет регулярно пополняться, все желающие смогут проверить полученные знания и ответить на вопросы викторины.



