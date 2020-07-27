В районы области были переданы четыре передвижных фельдшерско-акушерских пункта (ФАП). Мобильные медпункты приступили к работе в центральных больницах Новоаннинского, Кумылженского, Алексеевского и Серафимовичского районов. Поставка еще двух ФАПов на колесах для Палласовского и Урюпинского районов ожидается в ближайшее время. Новые машины пополнят специализированный автопарк для обслуживания отдаленных сел с небольшим числом жителей. Первые два мобильных медпункта поступили в регион в 2018 году.

По информации комитета здравоохранения Волгоградской области, мобильные медпункты оснащены всем необходимым оборудованием для проведения профилактических осмотров и диспансерного наблюдения, в том числе, электрокардиографом, индикатором внутриглазного давления, гинекологическим креслом, биохимическим анализатором крови. Безопасность медиков и пациентов ФАПов будет обеспечиваться с помощью бактерицидных облучателей, которыми оснащен каждый передвижной комплекс.

Современный медицинский транспорт приобретен для отдаленных уголков Волгоградской области в рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение», на эти цели из федерального бюджета направлено 30 миллионов рублей.

ФАПы на колесах, в соответствии с предварительно составленным графиком, будут обслуживать малонаселенные хутора и села, в которых отсутствуют стационарные медицинские учреждения. Жители, которых будут заранее информировать о прибытии врачей, смогут не покидая села пройти квалифицированное обследование, сдать стандартные анализы в рамках диспансеризации, часть из которых будет выполнена на месте, без отправления в централизованную лабораторию.



