«Билайн. Аналитика» подготовил отчет о жизни жителей регионов России в период самоизоляции с 30 марта 2020 года.

Как оказалось, самоизоляция в самом начале способствовала нормализации сна у россиян. Они стали позже ложиться и спать в среднем на один час больше, по 9-10 часов в сутки. При этом в ночное время чаще заходили на сайты тематики 18+ (количество посещений выросло по сравнению с предыдущими периодами на 57,9%).

В самоизоляции у людей было время подумать об интерьере, и 35% опрошенных сделали в квартире ремонт. Для каждого третьего самоизоляция помогла найти время для переоценки своего гардероба. Чаще всего принималось решение избавиться от лишних вещей (25% опрошенных). Соблюдая рекомендации оставаться дома, женщины стали меньше интересоваться косметикой: число заходов на сайты популярных в России парфюмерно-косметических сетей сократилось по сравнению с обычным уровнем на 16%.

При этом на 20% выросло время, проведенное на сайтах знакомств. Интересно, что больше всего пытались исследовать такие сайты пользователи старше 60 лет, мужчины — в 1,5 раза чаще, чем женщины.

Познакомиться с другими интересными выводами исследования «Великая самоизоляция глазами оператора связи. 6 привычек, которые теперь останутся с нами надолго» можно по ссылке: https://gggggreport.ru/



