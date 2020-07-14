В расписание возвращается более ста поездов дальнего следования. Решение о возобновлении работы маршрутов было принято на основание роста спроса пассажиров на поездки дальнего следования. Сегодня ежесуточно пассажиры приобретают порядка 220 тысяч проездных документов на поездки в летние месяцы и сентябре, что вдвое превышает объемы суточных продаж в мае. При этом свыше 60 % продаж приходится на электронные билеты.

По данным пресс-службы ОАО «РЖД», в ближайшее время в расписании будет восстановлено более ста поездов дальнего следования формирования АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД»). С учетом ранее принятых решений курсирование возобновят (или увеличат периодичность) более 160 поездов, в том числе все скоростные поезда («Сапсан», «Стриж» и «Ласточка»). На данном этапе восстановления графика движения планируется курсирование более 350 пар пассажирских поездов холдинга «РЖД» (включая круглогодичные и сезонные поезда), или 2/3 от объемов, предусмотренных графиком движения поездов дальнего следования на 2020 год.

Узнать о возобновлении движения поездов можно в специальном разделе официального сайта ОАО «РЖД»: https://www.rzd.ru/ru/9838. Приобрести билеты можно на сайте компании, с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам» и в железнодорожных кассах.

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В поездах дальнего следования принимаются все меры для обеспечения безопасной перевозки пассажиров. В соответствии с рекомендациями санитарных врачей вагоны проходят тщательную дезинфекцию в депо. В пути следования поездная бригада осуществляет уборку вагона не менее 4 раз в сутки с применением дезинфицирующих средств. Обеззараживание воздуха происходит за счет ультрафиолетовых ламп, установленных под крышей вагона. Они абсолютно безопасны для пассажиров и скрыты от их глаз. Все постельные принадлежности, включая матрасы и подушки, проходят специальную дезинфекцию.

Во всех поездах дальнего следования обеспечено наличие бесконтактных инфракрасных термометров для измерения температуры у пассажиров в пути следования (не менее 2 раз в сутки). Обратившись к проводнику, пассажиры могут приобрести индивидуальные средства защиты: маски, перчатки и др. Если у кого-то из пассажиров в пути повысится температура тела или появятся иные симптомы болезни, на ближайшей станции к нему пригласят медицинских работников. До прибытия врачей поездная бригада будет соблюдать все инструкции и меры предосторожности согласно установленному регламенту.



