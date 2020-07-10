С начала текущего сезона с полей региона собрали уже 7228 тонн ранних овощей открытого грунта. В 2020 году перед аграриями поставлена задача собрать более миллиона тонн продукции.

По данным комитета сельского хозяйства Волгоградской области, в настоящее время собрано около 3,5 тысячи тонн огурцов, 2,3 тысячи тонн капусты, 1,4 тысячи тонн томатов. На овощных плантациях также созрели ранняя свёкла, редис, перец – большая часть продукции уже отгружена покупателям. Средняя урожайность составила 275 центнеров с гектара.

В списке лидеров – Иловлинский район, где собрано более трех тысяч тонн, а также Среднеахтубинский и Быковский районы, в каждом из которых произведено порядка двух тысяч тонн ранних овощей.

В настоящее время сочный витаминный урожай убран с 300 гектаров полей, всего сельхозпроизводители региона разместили овощные культуры на площади 18457 гектаров. Самые большие территории заняты в Городищенском (7366 га), Среднеахтубинском (1812 га), Быковском (1797га) и Светлоярском районах (1482 га). Такая посевная площадь позволяет в три раза перекрыть потребности Волгоградской области в овощах открытого грунта и поставлять урожай иногородним потребителям — продукция местного производства широко востребована в других регионах страны и за рубежом.



