Аграрии региона собрали первый миллион тонн зерна. Уборочная кампания продолжается полным ходом. Отмечается, что качество зерна хорошее, а урожайность выше среднего.

В условиях аномально высоких температур и сильных ветров аграрии Волгоградской области продолжают битву за урожай. Андрей Бочаров отметил высокий темп жатвы, поблагодарив работников АПК региона за труд: «Несмотря на сложные погодные условия, волгоградские хлеборобы уже преодолели первый рубеж уборочной кампании 2020 года и собрали первый миллион тонн зерна. Областной оперативный штаб продолжает работу в круглосуточном режиме. Уже обмолочено порядка 500 тысяч гектаров. Урожайность зерновых выше среднемноголетней, качество зерна хорошее».

Элеваторы и зернохранилища активно принимают урожай на доработку и хранение. Также в регионе продолжается уборка ранних овощей — уже собрано и реализовано свыше 11 тысяч тонн, убрано 5% площадей под овощными культурами. Урожайность также хорошая. Глава региона подчеркнул, что предстоит выполнить еще значительный объем работы, которая традиционно ведется в условиях экстремально высоких температур июля.



