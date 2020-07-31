За пять лет работы «Концессий водоснабжения» количество частных домов, где установили счетчики, выросло почти в 2,5 раза. Всего в Волгограде около 55 тыс. частных жилых домов, из них 72% уже установили индивидуальные приборы учета холодной воды, что позволяет им платить за полив намного меньше.

В 2016 году только 17033 домов имели водомеры, к июлю 2020 года их количество выросло до 39723. Горожане продолжают ставить приборы учета в своих домах: с июля прошлого года ввели в эксплуатацию еще 1361 счетчик. Преимущество счетчиков заключается в возможности платить лишь за фактически потребленную воду, а не за количество воды, рассчитанное по нормативу с учетом поливной площади.

Согласно постановлению комитета тарифного регулирования №14/1 от 2012 года, норматив потребления воды для полива земельных участков применяется с апреля, вне зависимости от погоды. При отсутствии прибора учета начисление платы за полив земельного участка определяется как разница между общей площадью земельного участка, указанного в документах, и суммарной площадью всех построек, расположенных на участке (по данным технических и кадастровых паспортов, а в случае их отсутствия – акта обмера площади построек, проведенного по заявлению потребителя). Таким образом, платить по счетчику значительно проще.

Напомним, за несанкционированное вмешательство в работу прибора учета предусмотрен штраф размером 100-300 рублей для физических лиц, 300-500 рублей для юридический (согласно статье 19.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях). Выплата штрафа доступна абонентам, незамедлительно сообщившим о срыве защиты. Если срыв пломбы прибора учета намеренно скрывался, либо контролерами был обнаружен магнит счетчике – тогда абоненту предстоит оплатить стоимость ресурса в десятикратном размере. Стоимость рассчитывают по средним нормативам и умножают на время, прошедшее с прошлой проверки, но не более 3 месяцев. Переплата будет большой.

Стоит отметить, что тарифы на холодное и горячее водоснабжение, отопление и канализацию в Волгограде не являются высокими по сравнению не только с городами-миллионниками, но и с городами с численностью меньше миллиона. Несанкционированное вмешательство в работу приборов учета абсолютно необоснованно.

Установка счетчика на холодную воду состоит из нескольких простых шагов:

Покупка счетчика с пропускным отверстием не более 20 мм. Установка прибора учета на точке подключения к центральным сетям водоснабжения – самостоятельно или с помощью специалистов. Как и на любое оборудование, на установку счетчика нужно получить техусловия в «Концессиях водоснабжения». Затем абонент должен подготовить проект. Оформление проекта через «Концессии водоснабжения» ускоряет согласование и упрощает процедуру установки. Подача заявки на опломбировку в «Концессии водоснабжения». Подать заявление можно следующими способами.

Через интернет Скачать инструкцию и заявление на опломбировку www.investvoda.ru В разделе «Потребителям/ Физическим лицам» размещена инструкция по опломбировке заранее установленного водомера. Во вкладке «Ввести в эксплуатацию прибор учета» размещен перечень необходимых документов. Здесь же можно скачать бланк заявления. Подать заполненное заявление и пакет документов [email protected] Через электронную почту «Концессий водоснабжения» [email protected] Через электронную почту «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» Через Почту России или офисы РСО Подать заполненное заявление и пакет документов 400050 ул. Пархоменко, 47А Почтовым отправлением в адрес «Концессий водоснабжения» либо оставить в боксе для документов в главном офисе концессий по ул. Пархоменко, 47А 400001, ул. им. Циолковского, 9А, офис 7 Почтовым отправлением в адрес «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» либо оставить в боксе для документов в любом районном отделе, адреса которых указаны на оборотной стороне платежного документа

Задать вопросы или получить консультацию по установке приборов учета можно в справочной службе ИВЦ ЖКХ и ТЭК (т. 74-26-26) или в круглосуточном клиентском центре «Концессий водоснабжения» (т. 99-67-96).



