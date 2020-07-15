45 лет назад в Волгограде произошла незамеченная революция: на острове Голодный были запущены очистные сооружения канализации. До этого бытовые и промышленные стоки города без какой-либо очистки сбрасывались прямо в Волгу. Благодаря масштабному строительству в 70-80-х годах и модернизации в наше время Волгоград – комфортный для жизни город с развитой инфраструктурой и чистой водой.

К концу 60-х годов в городе на Волге к кишечным инфекциям «грязных рук» присоединилась эпидемия холеры. Причиной тому была плохая вода. Питьевой воды категорически не хватало, водопровод не справлялся с потребностями растущего города, а канализационные стоки сливались в реку совсем без очистки. Волга была опасной для человека.

Чтобы изменить ситуацию, на средства союзного бюджета в 1975 году запустили первую очередь очистных на острове Голодный. Это была глобальная стройка и очень сложная организационная работа. Строительство очистных сооружений на острове, двух дюкеров по дну Волги, главной насосной станции на северном склоне реки Пионерка, главного канализационного коллектора длиной 12,5 км с шестью насосными станциями, отводящими сточные воды от жилых массивов и предприятий, началось в 1969 году.

Потребовались годы, чтобы переключиться на новые трассы и запустить систему очистки стоков, но все-таки революция свершилась. После запуска очистных сооружений на острове качество волжской воды улучшилось сразу в 10–100 раз по бактериальным показателям, в северной и центральной части города оно стало отвечать ГОСТу. С запуском второго блока очистки в 1978 году количество выпусков сократилось до 16, в том числе до 8 хозфекальных. В 2008 году на очистных сооружениях введена в строй станция ультрафиолетового обеззараживания. До этого очищенные стоки перед сбросом в Волгу хлорировали.

За эти годы принципиальная схема очистки стоков не изменилась. На очистные сооружения на о. Голодном поступают стоки из Тракторозаводского, Краснооктябрьского, Дзержинского, Центрального, Ворошиловского и Советского районов. На выпуске в Волгу очищенные сточные воды практически не отличаются от речной воды по составу. За соблюдением технологии, качеством очистки, содержанием загрязняющих веществ следит Испытательная канализационная химико-бактериологическая лаборатория (ИКХБЛ), которая также была модернизирована в последние годы.

«Концессии водоснабжения» продолжили совершенствовать городскую систему очистки стоков. Компания внедрила высокоэффективные технологии очистки на сооружениях о. Голодный. Основная часть механической очистки теперь ведется на главной канализационной насосной станции (ГКНС) в пойме реки Царица, здесь установили новые решетки высокой степени очистки. За сутки станция отсеивает из стоков до 10 кубометров мусора. Это снижает нагрузку на дюкеры, по которым стоки доставляются на о. Голодный.

Сами дюкеры были заменены в рамках подготовки города к приему гостей Чемпионата мира по футболу 2018 года. Была построена и резервная система электроснабжения очистных сооружений на острове.

Для ликвидации сброса неочищенных стоков на рельеф «Концессии водоснабжения» построили локальные очистные сооружения в посёлках Аэропорт и Гумрак производительностью 3000 и 1500 кубометров в сутки. Компания построила коллекторы и новую насосную станцию в Проломном овраге, что кардинально улучшило экологическую ситуацию в Дзержинском районе. Теперь все стоки поступают в централизованную систему канализации.

Сейчас «Концессии водоснабжения» строят централизованную канализацию в посёлке Тир, чтобы остановить сброс стоков в природный водоем. В рамках федерального проекта «Чистая Волга» ведется строительство 4-го блока биологической очистки, а также реконструкция действующих сооружений биологической очистки. Проектируется блок доочистки стоков непосредственно перед сбросом в Волгу. Новый блок будет фильтровать уже очищенные сточные воды на дисковых фильтрах, это позволит снять остаточные загрязнения, что является абсолютным нововведением. Проектная производительность существующих очистных сооружений на о. Голодный составляет 400 тысяч кубометров в сутки. Ввод в эксплуатацию новой станции биологической очистки позволит эффективнее перераспределять поступающие стоки для улучшения качества их очистки.

Модернизация системы очистки стоков обеспечит Волгоград необходимой инфраструктурой в сфере ЖКХ на десятилетия вперед и будет способствовать выполнению задач в сфере охраны окружающей среды и повышению качества жизни горожан.

Запуск очистных сооружений канализации на острове не сопровождался торжественными мероприятиями. Не зафиксирована и точная дата запуска. Но история этого жизненно необходимого объекта городской инфраструктуры полна интересных и порой драматичных подробностей. Об этом рассказывает фильм «Незамеченная революция», подготовленный Музеем историй чистой воды «Фильтры».

Посмотреть фильм можно здесь:



