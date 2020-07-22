О временном отключении газа предупреждают жителей Тракторозаводского района. Поставка газа будет приостановлена 22 июля.

Как сообщает пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград», газ будет отключен на время проведения плановых ремонтных работ на объектах систем газоснабжения и газораспределения.

Отключение запланировано В Тракторозаводском районе 22 июля с 4:00 до 20:00 потребителям проживающим по следующим адресам:

ул. Дегтярева, 4, 4а, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 17, 21, 23, 25, 31, 33, 25, 37, 39, 43, 45, 47, 49, 51;

ул. Дзержинского, 3-8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19-39, 41, 42, 43, 47, 49, 51, 51а, 53, 55;

ул. Шурухина, 13, 18, 20, 24, 26, 28, 32;

ул. Ополченская, 6, 10, 12, 14;

ул. Жолудева, чётн.2-8, 11, 11а, 13-20, 15а, 19а, 22, 24, 26, 30, 32, 36, 38;

ул. Гроссмана, 9;

ул. Баскунчакская, 3, 5, 7, 7а, 11, 11а, 12, 14;

ул. Бухарская, 1, 3-6, 8-17, 15а, 18а, 20-23, 21а, 25, 27, 29, 31;

ул. Салуткина, 1, 3, 5, 7, 8, 10-13, 10а, 15, 17-22, 20а, 21а, 24, 27, 33, 35;

ул. Вычугова, 17, 19, 21;

ул. Областная, 7, 7а, 9, 15, 26;

ул. Нахичеванская, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11а, 14-18, 15а;

ул. Мозырская, 2-12, 18, 20, 20а;

ул. Малоярославецкая, 1, 1а, 3, 3а, 5, 7, 11, 13, 17;

ул. Холмистая, 2, 3, 5, 9, 9а, 11, 12, 13, 15, 16.

23 июля 6:00 до 20:00 по следующим адресам:

ул. Кварцевая, 38д;

ул. Зеленодольская 15, 19, 19а, 23;

ул. Павлова, чётн.4-14;

ул. Кропоткина, 1, 3, 5, 11, 13;

ул. Н.Отрады, 1, 1а, 5-11, 10а, 13-17, 20, 20а, 20б, 22, 22а, 24а, 26, 26а, 30, 34, 36, 40, 44;

Набережная Волжской Флотилии, 1, 6, 11, 11а, 13, 21, 21б, 23, 23в, 27, 29, 33, 37, 37а, 39;

ул. Кастерина, 2, 4, 6;

ул. Грамши, 43, 45, 47, 49, 51;

ул. Богомольца, 1, 3, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 20;

ул. Менжинского, 2, 4, 8, 10, 11, 11а, 12, 14, 15, 17, 17а, 18, 19, 19а, 21-28, 25а;

ул. Мясникова, 2, 4, чётн. 8-16;

ул. Гороховцев, 2, 4, 6, 8, 14, 16, 20, 22, 28, 30;

ул.Зеленодольская, 1а, 1б, 3, 5, 5/2, 11а, 13, 17;

ул. Низами, 1а, 3, 3а, 5а, 5б, 7, 7а, 9;

ул. Кропоткина, 4, 6, 7-12, 12/1, 13а;

ул. Апатитовая, 31;

ул. Бетховена, 2, 2а, 2, б, 2в, 4-12, 14-28, нечёт. 31-39;

ул. Болвинова, 1, чётн. 2-12, 15а, 15б, 16-29, 23/1, 31-50, 43а, 52-61, 66, 68, 70;

ул. Малая, 1, 2, 2а, 4;

пер. Заозерный, 1, 2/1, 2/2, 3, 4, 5, 6, 8;

пер.Колчеданный, 1-8, 6/1, 10;

ул. Здоровцева, 1-8, 1а, 1б, 10-30, 32, 33/1, 33/2, 34-37, нечётн. 39-61;

ул. Днепрогэсовская, 1-5, 1а, 4б, 4г, 5а, 7, 9, 11а, нечётн. 13-35, 17/1, 22а, 22, 42, 44;

ул. Сланцевая, 8-22, 24, 33/1, 33/2;

ул. Карпова, 1, 3, 5-28, 7б, 30, 32, 34;

ул. Позднышева, чётн. 2-12, чётн. 16-20, 21-25, 14/1, 26кв.1, 26а, 27, 28, 29, 32-39, 41, 43, 43а, нечёт. 45-61, 40\1, 40/2, 40/4, 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, 44/3, 44/4, 46/2, 46/3, 46/4, 48/1, 48/2, 48/3, 48/4, 52/1, 52/2, 52/3, 52/4, 54/1, 54/2, 54/3, 54/4, 56/1, 58/4, 60/2, 62/1, 62/2, 62/3, 62/4, 66/1, 66/2, 66/3, 68/1, 68/2, 68/4, 70/2, 70/3, 70/4, 72/1, 72/2, 72/3, 74/1, 74/2, 74/3, 74/4.

Во избежание несчастных случаев убедительно просим не оставлять включенным газоиспользующее оборудование.

Телефоны для справок:

29-00-99, 29-00-01 (абонентский отдел Тракторозаводского района),

34-04-34 («Контакт-центр»).



