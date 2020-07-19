Детские оздоровительные лагеря (ДОЛ) готовятся к началу первой смены оздоровительной кампании, которая из-за противоэпидемических мер стартует с опозданием на два месяца. В начале августа должны открыться 19 загородных ДОЛ, которые планируют принять около пяти тысяч детей. Заезды на 21 день организуются при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических норм.

По данным РИАЦ, сейчас в учреждениях завершают установку оборудования, обработку территорий и подготовку корпусов к открытию смены. Согласно требованиям Роспотребнадзора, массовые мероприятия останутся под запретом, а любые отрядные занятия будут проходить с учетом погодных условий на открытом воздухе и с соблюдением социальной дистанции. Отменены и родительские дни: взрослые посетить отдыхающих в лагере детей не смогут до конца смены.

Также в лагерях на входе в здания установили дозаторы с антисептическим средством для обработки рук, помещения должны регулярно дезинфицировать. Разработана безопасная логистика посещения столовой: каждый отряд будет питаться строго в назначенное время, чтобы не пересекаться с другими. Особое внимание уделят обработке посуды и столовых приборов, персонал пищеблока будет работать строго в масках и перчатках.

Перед заездом в лагерь все организаторы обязаны пройти тестирование на наличие антител COVID-19. На протяжении всей смены два раза в день будет проходить бесконтактная термометрия всех участников смены. На базе каждого учреждения станут круглосуточно дежурить медработники. Есть и план маршрутизации, а также эвакуационных мероприятий, чтобы в случае необходимости в кратчайший срок обеспечить карантин и отправку заболевших в стационар, заранее закрепленный за каждым лагерем.

В связи с действующей санитарно-эпидемиологической ситуацией на территории Волгоградской области в этом году наполняемость отрядов детских лагерей Волгоградской области составит не более 50% от проектной мощности. Окончательное решение об открытии детского оздоровительного учреждения принимает оперштаб муниципалитета.



