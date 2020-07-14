В Советском районе на пр. Университетский «Концессии водоснабжения» планово заменили участок магистрального водовода диаметром 500 мм, уложившись в отведенные сроки.

Согласно плановым мероприятиям «Концессии водоснабжения» заменили 25 метров ветхого участка сети водоснабжения по проспекту Университетский. За последний год на нем регулярно происходили аварии. Замена участка предотвратит новые инциденты и обеспечит около 14 000 потребителей Советского района надежной и бесперебойной подачей ресурса на следующие 40 лет.

На время проведения работ к 106 многоквартирным домам и 700 домам частного сектора был организован подвоз воды автоцистерной.

Всего с начала 2020 года «Концессии водоснабжения» обновили более 5 километров водопроводных сетей и 3,5 километров сетей канализации.

Работы по обновлению сетей проводятся во всех районах Волгограда. Всего с начала работы «Концессий водоснабжения» с середины 2015 года в Волгограде по инвестпрограмме обновлено уже свыше 200 километров сетей водопровода и канализации, что позволило более, чем на треть, снизить аварийность на сетях и на 43% снизить потери воды в сети.



