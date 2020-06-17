В конце июня некоторым жителям Дзержинского района будет временно отключена подача газа. Как сообщают в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград», отключение газа связано с выполнением газораспределительными организациями плановых ремонтных работ на объектах систем газоснабжения и газораспределения.

Газ будет отключен 29 июня 2020г. с 6:00 до 21:00 потребителям Дзержинского района Волгограда, проживающим по следующим адресам:

бул. 30-Летия Победы, 6, 16, 17 а, 17 б, 17 д, чётн.18-28, нечёт.29-37, 29а, 36, 40, 56, 60, 60а, 64, 66, 70, 74, 76, 80, 82, 84, 86, 88;

ул. Землячки, 44, 46, чётн.50-58, чётн.62-68, 62 а, 66 а;

ул. 8ой Воздушной Армии, 15а, 19, 20, 24, 26, 29, 30, 31-35, 37, 39, 40, 41, 45, 46, 47, 47 а, 47 б, 48, 52, 54;

ул. К. Симонова, чётн.18-40, 19 а, 19 б, 27, 31, 31 а;

ул. Космонавтов, 17, 19, 19/2, 23, 27, 37, 39, 39 а, 45, 45 а, 47;

ул. им. И.В. Морозова, 3, 5, 7, 9;

ул. Московская, 3, 5, 6а, 7, нечёт.11-23, нечёт.27-35;

ул. Качинцев, чётн.108-114, 120, 122, 124;

ул. Новодвинская, чётн.24-38, чётн.42-54;

пр. Жукова, 106, 112;

ул. Новосокольническая, 9 а;

ул. Качинцев, 38 а, нечёт.51-57, 57 б, 67, 71, 71а, 74б, 75, 75б, 75а, 76б, 78, 80б, 80д, 82(2шт.), 82б(2шт.), 84б,

86 б, 92 б, 92 г, 92 д, 94 а, 94 б, 94 г;

ул. Качинцев-Демьянова, 5;

ул. Тищенко, 27, 31, 33, 35;

ул. Смоленская, 21а, 24(1), 24(3), 28;

ул. Демьянова, 11, 20, 26;

ул. Артекская, 16 а, 17, 18;

ул. Тукая, 1, 3 а, нечёт.5-11, 15, 19, 19 а;

ул. Мемельская, 6, 8;

ул. Преображенская, 3, 5, 7, 11, 13, 18, 19, 21;

ул. Демьянова-Преображенская, 1;

ул. Мартовская, 2-5, чётн.8-16;

пр. Жукова, 98 (1-15), 102(1-43);

ул. Московская, 4 б, 9 д, 14;

ул. Закарпатская, 1, 1 а, нечёт.9-27;

ул. Великолукская, 1, 1 а, 2-23, 25, 26, 28-32, 34, 35, 38, 38 а, 39, 40, 42;

ул. Новосокольническая, 2-7, нечёт.9-21, 13а, 21 а, 23, 55;

ул. Мариновская, 1-4, 6-43;

ул. Береславская, 1-16, 11 а, 18-42, 44, баня;

ул. Водораздельная, 1-4, 1 а, 6, 7 а, 8-37, 17 а, 39, 40, 42, 44;

пер. Ново-Устюжский, 1, 3-7, 9, 11-15, 18, 18 а;

ул. Качинцев, 84, чётн.90-100, 84 б, 92 а, 100 а.

Во избежание несчастных случаев просьба не оставлять включенным газоиспользующее оборудование.

Телефоны для справок:

54-15-45, 54-15-90 (абонентский отдел Дзержинского, Центрального районов),

34-04-34 («Контакт-центр»).



