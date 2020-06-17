В конце июня некоторым жителям Дзержинского района будет временно отключена подача газа. Как сообщают в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград», отключение газа связано с выполнением газораспределительными организациями плановых ремонтных работ на объектах систем газоснабжения и газораспределения.

Газ будет отключен 29 июня 2020г. с 6:00 до 21:00 потребителям Дзержинского района Волгограда, проживающим по следующим адресам:

  • бул. 30-Летия Победы,  6, 16, 17 а, 17 б, 17 д,  чётн.18-28, нечёт.29-37, 29а, 36, 40, 56, 60, 60а, 64, 66, 70, 74, 76, 80, 82, 84, 86, 88;
  • ул. Землячки,  44, 46, чётн.50-58, чётн.62-68, 62 а, 66 а;
  • ул. 8ой Воздушной Армии,  15а, 19, 20, 24, 26, 29, 30, 31-35, 37, 39, 40, 41, 45, 46, 47, 47 а, 47 б, 48, 52, 54;
  • ул. К. Симонова,  чётн.18-40, 19 а, 19 б, 27, 31, 31 а;
  • ул. Космонавтов,  17, 19, 19/2, 23, 27, 37, 39, 39 а, 45, 45 а, 47;
  • ул. им. И.В. Морозова,  3, 5, 7, 9;
  • ул. Московская,  3, 5, 6а, 7, нечёт.11-23,  нечёт.27-35;
  • ул. Качинцев,  чётн.108-114, 120, 122, 124;
  • ул. Новодвинская,  чётн.24-38, чётн.42-54;
  • пр. Жукова,  106, 112;
  • ул. Новосокольническая,  9 а;
  • ул. Качинцев,  38 а,  нечёт.51-57, 57 б, 67, 71, 71а, 74б, 75, 75б, 75а, 76б, 78, 80б, 80д, 82(2шт.), 82б(2шт.), 84б,
  • 86 б, 92 б,  92 г, 92 д, 94 а, 94 б, 94 г;
  • ул. Качинцев-Демьянова,  5;
  • ул. Тищенко,  27, 31, 33, 35;
  • ул. Смоленская,  21а, 24(1), 24(3), 28;
  • ул. Демьянова,  11, 20, 26;
  • ул. Артекская,  16 а, 17, 18;
  • ул. Тукая,  1, 3 а, нечёт.5-11, 15, 19, 19 а;
  • ул. Мемельская,  6, 8;
  • ул. Преображенская,  3, 5, 7, 11, 13, 18, 19, 21;
  • ул. Демьянова-Преображенская, 1;
  • ул. Мартовская,  2-5, чётн.8-16;
  • пр. Жукова,  98 (1-15), 102(1-43);
  • ул. Московская,  4 б, 9 д, 14;
  • ул. Закарпатская,  1, 1 а, нечёт.9-27;
  • ул. Великолукская,  1, 1 а, 2-23, 25, 26, 28-32, 34, 35, 38, 38 а, 39, 40, 42;
  • ул. Новосокольническая,  2-7, нечёт.9-21, 13а, 21 а, 23, 55;
  • ул. Мариновская,  1-4, 6-43;
  • ул. Береславская,  1-16, 11 а, 18-42, 44, баня;
  • ул. Водораздельная,  1-4, 1 а, 6, 7 а, 8-37, 17 а, 39, 40, 42, 44;
  • пер. Ново-Устюжский,  1, 3-7, 9, 11-15, 18, 18 а;
  • ул. Качинцев,  84, чётн.90-100, 84 б, 92 а, 100 а.

Во избежание несчастных случаев просьба не оставлять включенным газоиспользующее оборудование.

Телефоны для справок:
54-15-45, 54-15-90 (абонентский отдел Дзержинского, Центрального районов),
34-04-34 («Контакт-центр»).