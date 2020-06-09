К старту нового сериала «257 причин, чтобы жить», где главная героиня Женя Короткова составляет список своих желаний в желтом блокноте. Следуя ее примеру, телеканал ТНТ запустил флешмоб и попросил своих подписчиков запостить фото со своими самыми заветными желаниями.

Телеканал ТНТ решил поддержать своих зрителей в непростое для всех время и создал акцию, призывающую пользователей соцсетей в разных городах России подумать о хорошем, вспомнить об отложенных планах, помечтать и вдохновиться мечтами окружающих. В флешмобе приняли участие жители 32 городов.

Жители нашего города мечтали о путешествиях в другую страну, совершить полет на воздушном шаре, побывать в любимой кафешке, поехать на рыбалку — эти и другие желания стали частью большого списка желаний ТНТ со всей Россией, и мы надеемся, что все они обязательно сбудутся. Принять участие во флешмобе могли все желающие, конечно, при условии наличия той самой мечты.

Желания жителей будут перенесены художниками на стену желаний Волгограда, которая будет дарить радость и вдохновение на протяжении июня. Посмотреть на стену желаний и сфотографироваться с ней можно на ул. имени Маршала Рокоссовского недалеко от бизнес-центра «Волгоград-Сити».

Тема для флешмоба, посвященного старту в эфире ТНТ сериала «257 причин, чтобы жить», была выбрана неслучайно. По сюжету главная героиня Женя Короткова (Полина Максимова) сумела побороть тяжелое заболевание и теперь она планирует исполнять все свои желания. И в этом ей помогает старенький блокнот, в который она аккуратно записывала все свои мечты, которых набралось целых 256: от «выучить испанский» и «прыгнуть с тарзанки», до «занятий спортом» и «покупки морской свинки». Но самое главное, 257-е желание девушки, как оказалось, было еще впереди.

«257 причин, чтобы жить» — не просто добрая и мотивирующая комедия, а попытка авторов легко и остроумно поговорить со зрителем о синдроме отложенной жизни, дружбе между непохожими людьми, семейных и любовных проблемах.

Ну а пока наш флешмоб завершен, ищите самые интересные желания от участников по хэштегу #списокжеланийволгоград. Смотрите сериал «257 причин, чтобы жить» в 21:30 на ТНТ с понедельника по четверг и вдохновляйтесь на новые свершения!



