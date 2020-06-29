Временное отключение газа ждёт жителей сразу трех районов. 8 июля намечено проведение плановых ремонтных работ на объектах систем газоснабжения и газораспределения. Как сообщают в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград», газ будет отключен некоторым жителям Тракторозаводского, Дзержинского и Красноармейского районов.

В Красноармейском районе поставка газа будет приостановлена 8 июля 2020 г. с 09:00 до 17:00 по следующим адресам:

ул. Петропавловская, 87, 87а, 89, 91;

пер. Обводной, 2;

ул. Доценко, нечёт.35-43, 35а, 68, 68а, чётн.74-80;

ул. Гражданская, 26, 28, 34, 52, 56, 58, 62;

пр. Героев Сталинграда, 52, 54, 56, 60, 62;

ул. Пролетарская, 47, 49, 51а, 53, 55;

б-р Энгельса, чётн.22-28, 32, 34, 36.

Во избежание несчастных случаев в указанные часы просьба не оставлять включенным газоиспользующее оборудование.

Телефон для справок: 62-31-11, 62-66-62 (абонентский отдел Красноармейского района), 34-04-34 («Контакт-центр»).

В Дзержинском районе газ будет отключен 8 июля 2020г. с 6:00 до 21:00 по следующим адресам:

ул. Жукова, п. Гумрак, 1-8 (с 1 по 4 кв.);

ул. Ленина, п. Гумрак, 1, 2, 3, 5;

ул. Лесная, п. Гумрак, 1а;

ул. Байдакова, п. Гумрак, 1-15, 5а, 9а, 10а, 11а;

ул. Строителей, п. Гумрак, 1-16, 17а, 18-23;

ул. Жукова, п. Гумрак, 68, 74, 75;

ул. Ленина, п. Гумрак, 1д;

переул. Лесной, п. Гумрак, 25, 27, 27г, 27а, 27а- от ГРПШ обслуживает ООО «Прадо»;

ф/х «Чернушка», п. Гумрак, Шоссе Авиаторов 26, 1;

ул. Жукова, п. Гумрак, 1-6, 9-14, л.к. 9, 16-21, 21б, 23, 24, 26-34, 30 баня, 31б, 37-47, 49, 51б, 52-55, 57, 59, 60, 62, 63, 65, 66. 35-обслуживает ООО «Прадо»;

ул. Лесная, п. Гумрак, 1, 3-23, 12 кухня, 16 кухня, 13/1, 19а, 25, 26, 27, 27а, 29, 31-48, 35а, 37а, 50-60, чётн. 62-72, чётн. 76-98, 19а, 19б, 19г, 19а-кухня, 21-кухня, 23-кухня, 25-кухня, 26-кухня, 27-кухня, 31-кухня, 33-кухня, 41-кухня, 42-кухня, 55-кухня, 59-кухня, 60-кухня, 66-кухня, 76-кухня, 90-кухня, 94-кухня, 96-кухня;

переул. Лесной, п. Гумрак, 1-7, 9;

ул. Ленина, п. Гумрак, 4, 5, 7, 9, 11-17, 3а, 8а, 8б, 10а, 12а, 16а, 16б, 16г, 20, 21, 23, 25-35, 37, 38, 39, 40а, 41-45, 47, 48, 49, 49а, 51, 52, 54-57, 61, 62, 65, 67, 69, 70, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 81, 83, 84, 85, 86а, 87, 88, 88б, 89, 91-96, 98, 98а, 99, 101, 102, 109, 111, 115, 117, 119, 121, 123, 2а-кухня, 14-кухня, 15-кухня, 17-кухня, 30-кухня, 32-кухня, 33-кухня, 49а-кухня, 52-кухня, 69-кухня;

ул. Ленина, п. Гумрак, 9;

ул. Луговая, п. Гумрак, 1-19, 13а, 14а, 21-28, 29-обслуживает ООО «Прадо», 30-36, 38-42, 44, 45, 46, 49-53, 55-62, 63а, 64-94, 71а, 96-98, 100, 102, 103а, 104-110, 111а, 112, 113, 115, 117, 118, 120;

переул. Луговой, п. Гумрак, 7-16, 1(ул. Лесная, 61), 2(ул. Лесная, 61а), 3(ул. Абрамишвили, 4а) 4/1 (ул. Абрамишвили 1/1), 4/2 (ул. Абрамишвили, ½), 5/1 (ул. Абрамишвили, 2/1), 5 (ул. Абрамишвили, 2), 6 (ул. Абрамишвили, 3а);

ул. Строителей, п. Гумрак, 12а, 23/1, 23/2, 24, 25;

ул. Зенитчиков, п. Гумрак, 1, 2/1, 2/2, 3-17, 19-26, 20а, 28, 28а, 30, 32;

ул. Абрамишвили, п. Гумрак, 1-20, 22-53, 54а, 54б, 55-59, 61;

ул. Кочеткова, п. Гумрак, 1-14, 1а, 2а, 15а, 15б, 16-25, 27-38, 37лит.Б, 38а, 38б, 39/2, 40-54;

ул.Тихорецкая, п.Гумрак, 1, 23-два дома, 3-16, 17-два дома, 19-два дома, 20, 21, 21а, 22, 22а, 24, 25, 27/1, 27/2, 32, 33.

Во избежание несчастных случаев, просим не оставлять включенным газоиспользующее оборудование.

Телефоны для справок: 54-15-45, 54-15-90 (абонентский отдел Дзержинского, Центрального районов), 34-04-34 («Контакт-центр»).

В Тракторозаводском районе временное отключение газа произойдет 8 июля 2020г. с 06:00 до 20:00 проживающим по следующим адресам:

ул. Кварцевая, 38д;

ул. Зеленодольская 15, 19, 19а, 23;

ул. Павлова, чётн.4-14;

ул. Кропоткина, 1, 3, 5, 11, 13;

ул. Н.Отрады, 1, 1а, 5-11, 10а, 13-17, 20, 20а, 20б, 22, 22а, 24а, 26, 26а, 30, 34, 36, 40, 44;

Набережная Волжской Флотилии, 1, 6, 11, 11а, 13, 21, 21б, 23, 23в, 27, 29, 33, 37, 37а, 39;

ул. Кастерина, 2, 4, 6;

ул. Грамши, 43, 45, 47, 49, 51;

ул. Богомольца, 1, 3, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 20;

ул. Менжинского, 2, 4, 8, 10, 11, 11а, 12, 14, 15, 17, 17а, 18, 19, 19а, 21-28, 25а;

ул. Мясникова, 2, 4, чётн.8-16;

ул. Гороховцев, 2, 4, 6, 8, 14, 16, 20, 22, 28, 30;

ул.Зеленодольская, 1а, 1б, 3, 5, 5/2, 11а, 13, 17;

ул. Низами, 1а, 3, 3а, 5а, 5б, 7, 7а, 9;

ул. Кропоткина, 4, 6, 7-12, 12/1, 13а;

ул. Апатитовая, 31;

ул. Бетховена, 2, 2а, 2, б, 2в, 4-12, 14-28, нечёт.31-39;

ул. Болвинова, 1, чётн.2-12, 15а, 15б, 16-29, 23/1, 31-50, 43а, 52-61, 66, 68, 70;

ул. Малая, 1, 2, 2а, 4;

пер. Заозерный, 1, 2/1, 2/2, 3, 4, 5, 6, 8;

пер.Колчеданный, 1-8, 6/1, 10;

ул. Здоровцева, 1-8, 1а, 1б, 10-30, 32, 33/1, 33/2, 34-37, нечётн.39-61;

ул. Днепрогэсовская, 1-5, 1а, 4б, 4г, 5а, 7, 9, 11а, нечётн.13-35, 17/1, 22а, 22, 42, 44;

ул. Сланцевая, 8-22, 24, 33/1, 33/2;

ул. Карпова, 1, 3, 5-28, 7б, 30, 32, 34;

ул. Позднышева, чётн.2-12, чётн.16-20, 21-25, 14/1, 26кв.1, 26а, 27, 28, 29, 32-39, 41, 43, 43а, нечёт.45-61,

40\1, 40/2, 40/4, 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, 44/3, 44/4, 46/2, 46/3, 46/4, 48/1, 48/2, 48/3, 48/4, 52/1, 52/2, 52/3, 52/4, 54/1, 54/2, 54/3, 54/4, 56/1, 58/4, 60/2, 62/1, 62/2, 62/3, 62/4, 66/1, 66/2, 66/3, 68/1, 68/2, 68/4, 70/2, 70/3, 70/4, 72/1, 72/2, 72/3, 74/1, 74/2, 74/3, 74/4.

Во избежание несчастных случаев, просим не оставлять включенным газоиспользующее оборудование.

Телефоны для справок: 29-00-99, 29-00-01 (абонентский отдел Тракторозаводского района), 34-04-34 («Контакт-центр»).



