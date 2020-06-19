Сотрудники волгоградского планетария в канун солнечного затмения, которое состоится 21 июня, дадут волгоградцам рекомендации по наблюдению за этим явлением. Получить рекомендации, и узнать подробности об этом небесном явлении можно будет 20 июня на станицах Волгоградского планетария в социальных сетях.

Солнечное затмение начнётся 21 июня в 9:13. Оно будет частным, то есть Луна закроет Солнце лишь частично. В Волгограде максимальная фаза, которая наступит ровно в 10:00, составит 12%. Луна полностью сойдёт с солнечного диска в 10:50.

Сотрудники Волгоградского планетария не только расскажут в социальных сетях о солнечном затмении, но и ответят на вопросы, интересующихся этим явлением.



